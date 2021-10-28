شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. حطب و عبد العزيز يتنافسون على رئاسة اتحاد الفروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تجرى اليوم الخميس ، انتخابات اتحاد الفروسية ، فى مقر الاتحادات الرياضية داخل هيئة استاد القاهرة الدولى ، لإقامة الجمعية العمومية العادية وغير العادية لعقد الإنتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد.

انحصرت المنافسة على رئاسة اتحاد الفروسية بين رئيس المجلس الحالي هشام حطب ومحمد عبد العزيز ، بعد قرار استبعاد كريم حمدي الذي تقدم من قبل لشغل المنصب ذاته.

وأجرت وزارة الشباب والرياضة ، تعديل على البند السابع في اللائحة المالية الجديدة بخصوص انتخابات الاتحادات، حيث تم تعديل المدة الزمنية لإخطار الجهة الإدارية بجدول أعمال الجمعيات العمومية العادية وغير عادية ومرفقاتها قبل توجيه الدعوة لانعقادها من 30 يوم إلى خمس أيام فقط لدراسة النواحي المالية والإدارية وبيان مدي اتفاقها مع أحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات التي تصدر عن الجهة الإدارة المركزية .

حيث جاء هذا التغير في المدة الزمنية ، من أجل إجراء انتخابات اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة ، ولا يكون الـ 30 يوم سبباً في تأخير الانتخابات والدعوة إلى جمعية العمومية قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري .