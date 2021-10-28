انتخابات هادئة فى اتحاد السباحة اليوم

القاهرة - سامية سيد - تجرى اليوم الخميس ، انتخابات اتحاد السباحة ، فى مقر الاتحادات الرياضية داخل هيئة استاد القاهرة الدولى ، لإقامة الجمعية العمومية العادية وغير العادية لعقد الإنتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد.

وتضم الجمعية العمومية لاتحاد السباحة ، الأندية التى لها حق التصويت فى الاإنتخابات، هى الزمالك والصيد والأهلى والجزيرة والزهور والشمس وهليوبوليس والمعادى وسموحة وسبورتنج.

وتقدم المهندس ياسر إدريس رئيس مجلس ادارة الاتحاد بأفراد قائمته التى تضم 12 عضوا أساسيا، وستة أعضاء احتياطيين، طبقا للائحة الخاصه بالاتحاد المصرى للسباحة المنشورة فى جريدة الوقائع الرسمية والمعتمدة من الاتحاد الدولى للسباحة، حيث فازت القائمة بالتزكية نظراً لعدم تقديم أي قائمة أخرى لخوض السباق الانتخابي.

وأجرت وزارة الشباب والرياضة ، تعديل على البند السابع فى اللائحة المالية الجديدة بخصوص انتخابات الاتحادات، حيث تم تعديل المدة الزمنية لإخطار الجهة الإدارية بجدول أعمال الجمعيات العمومية العادية وغير عادية ومرفقاتها قبل توجيه الدعوة لانعقادها من 30 يوم إلى خمس أيام فقط لدراسة النواحى المالية والإدارية وبيان مدى اتفاقها مع أحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات التى تصدر عن الجهة الإدارة المركزية .

حيث جاء هذا التغير فى المدة الزمنية ، من أجل إجراء انتخابات اتحاد الكرة خلال ألفترة المقبلة ، ولا يكون الـ 30 يوم سبباً فى تأخير الآنتخابات والدعوة إلى جمعية العمومية قبل نهاية شهر أكتوبر الجارى .