مدرب بيراميدز يتغزل في المغربي الكرتي بعد بدايته الصاروخية في الدوري المصري

وليد الكرتي لاعب نادي بيراميدز ومنتخب المغرب - صور Twitter

عبر إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول بنادي بيراميدز، عن سعادته بالفوز الصعب على حساب مصر المقاصة في بداية مشوار الدوري المصري.

وبدأ بيراميدز مشواره في المسابقة هذا الموسم بالفوز 2 / 1 على ضيفه هويدي اليوم الأربعاء في المرحلة الأولى للبطولة.

وقال جلال في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إنه راض بشكل كامل عن الأداء في الشوط الأول ولكن في الشوط الثاني تراجع الأداء كثيرًا، مشيرًا إلى أن بيراميدز لعب شوطًا واحدًا فقط في اللقاء ولكنه سعيد بالنتيجة والنقاط الثلاث.

وأضاف مدرب بيراميدز أنه غير راض مطلقًا عن أسلوب الضغط وضياع الكرة كثيرًا، ومنح الفرصة للاعبي هويدي للتسجيل وتشكيل خطورة على مرمى مهدي سليمان.

وأشار جلال إلى أن الفريق كان بإمكانه إنهاء اللقاء في الشوط الأول لكن لاعبيه أهدروا العديد من الفرص السهلة، مضيفًا أنه أكد للاعبين أنه لن يقبل بنفس الشكل والأداء في الفترة المقبلة، لأن الفريق هدفه الفوز بالدوري والمنافسة على كل الألقاب.

وأوضح جلال أنه سعيد للغاية بأداء وليد الكرتي، الوافد الجديد للفريق من الوداد البيضاوي المغربي، الذي دخل سريعًا مع الفريق وسجل هدفين وقدم مباراة مميزة.