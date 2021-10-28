- 1/2
- 2/2
رفض اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم “كونميبول” الأربعاء اقتراح الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) إقامة نهائيات كأس العالم كل عامين.
وجاء في بيان للهيئة القارية بعد اجتماع مجلسها في مدينة لوكي في الباراغواي “لا توجد أسباب أو فوائد أو مبرر للتغيير الذي يقوده فيفا” لاستضافة كأس العالم كل عامين بدلاً من أربعة.
وتابع “تؤكد الدول العشر التي تشكل كونميبول أنها لن تشارك في نهائيات كأس العالم إذ نظمت كل عامين”.
سيعقد فيفا قمة في ديسمبر في حين ما زال الرئيس السويسري جاني إنفانتينو يأمل في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن خطط تنظيم البطولة كل عامين.
إلا أن الأصوات المعارضة ارتفعت في كل أنحاء العالم من لاعبين، مدربين، أندية، اتحادات وروابط مشجعين بشأن هذا الاقتراح لتبدو فرص حدوثه بعيدة.
واعتبر كونميبول أن اقتراح تقليص الفجوة “يمحي ما يقرب من مئة عام من تقاليد كرة القدم العالمية، متجاهلاً تاريخ أحد أهم الأحداث الرياضية على هذا الكوكب”.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد أمريكا اللاتينية «كونميبول» يرفض فكرة إقامة كأس العالم كل عامين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.