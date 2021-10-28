تعرف على ترتيب الدوري المصري بعد نتائج مباريات اليوم الاربعاء 27 أكتوبر 2021 في اليوم الثالث من الجولة الاولى، والتي شهدت اكتساح الاهلي للاسماعيلي، وفوز بيراميدز اما مصر المقاصة.

وفي المباراة الاولي، قاد المغربي وليد الكرتي فريق بيراميدز لتحقيق أول فوز في مستهل مشواره بالموسم الجديد للدوري المصري، وذلك على حساب مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف.

وفي أول ظهور له في الدوري المصري سجل المغربي “وليد الكرتي هدف تقدم بيراميدز في الدقيقة 44 من ضربة رأسية جميلة بصناعة من محمد حمدي أشرف، لينتهي الشوط الاول بتفوق نادي الاهرام بهدف دون مقابل.

وخلال الشوط الثاني خطف مصر المقاصة هدف التعادل سريعاً في الدقيقة 49 عن طريق اللاعب “سيرجي إيريك” من تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء ذهبت على شمال الحارس المهدي سليمان.

وفي الدقيقة 66 عاد المغربي “وليد الكرتي” ووضع بيراميدز في المقدمة من متابعة جميلة لعرضية عبدالله السعيد النموذجية، لتصبح النتيجة 2-1 لفريق الاهرام.

وفي المباراة الثانية، قسا النادي الاهلي على الاسماعيلي بنتيجة (4-0)، في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالاسكندرية.

وسجل اهداف الاهلي اليوم أمام الاسماعيلي، علي معلول في الدقيقة (20) من ضربة جزاء، وبيرسي تاو هدفين في الدقيقتين (23 و32)، بينما أحرز أحمد عبدالقادر الهدف الرابع في الدقيقة (87).

وبهذا الانتصار، ارتقى الاهلي إلى صدارة ترتيب الدوري المصري 2021/2022 برصيد 3 نقاط، وبفارق الاهداف عن البنك الاهلي، الذي سيواجهه يوم الأحد المقبل 31 أكتوبر 2021 على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثانية.

اهداف مباراة اليوم بين الاهلي والاسماعيلي في الدوري المصري «بريق تاو يرهب الدراويش»

وتختتم منافسات الجولة الاولى في الدوري المصري يوم غد الخميس الموافق 28 أكتوبر 2021، بمباراة واحدة، عندما يحل المصري البورسعيدي ضيفاً على غزل المحلة.

ترتيب الدوري المصري بعد نتائج مباريات اليوم في الجولة الاولى

1- الاهلي (3 نقاط) سجل 4 اهداف

2- البنك الاهلي (3 نقاط) سجل 3 اهداف

3- الزمالك (3 نقاط) سجل هدفين

4- بيراميدز (3 نقاط) سجل هدفين واستقبل هدف

5- المقاولون العرب (3 نقاط) سجل هدف

6- فيوتشر (3 نقاط) سجل هدف

7- الاتحاد السكندري (نقطة) سجل هدف واستقبل 4

8- سموحة (نقطة) سجل هدف واستقبلت شباكه 4

9- الجونة (نقطة) سجل هدف واستقبل هدف

10- سيراميكا كليوباترا (نقطة) سجل هدف واستقبل هدف

11- المصري البورسعيدي (لم يلعب بعد)

12- غزل المحلة (لم يلعب بعد)

13- مصر المقاصة (بدون نقاط) سجل هدف واستقبل هدفين

14-الشرقية للدخان (بدون نقاط) لم يسجل واستقبل هدف

15- فاركو (بدون نقاط) لم يسجل واستقبل هدف

16- إنبي (بدون نقاط) لم يسجل واستقبل هدفين

17- طلائع الجيش (بدون نقاط) لم يسجل واستقبل 3 اهداف

18- الاسماعيلي (بدون نقاط) لم يسجل واستقبل 4 اهداف