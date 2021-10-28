برشلونة يقيل مدربه الهولندي رونالد كومان

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن نادي برشلونة الإسباني عن إقالة مدرب الفريق الأول الهولندي رونالد كومان، بعد الخسارة أمام رايو فاليكانو 1-0 أمسية الأربعاء ضمن المرحلة 11 من الدوري الإسباني.



وذكر النادي الكاتالوني في بيان له: "يود النادي الإعراب عن شكره وامتنانه لما قدمه كومان من خدمات للفريق، متمنياً له كل التوفيق في بقية مسيرته".



وحل كومان (58 عاماً) محل كيكي سيتيين في آب/ أغسطس 2020، لكنه فشل في إحداث تأثير في كامب نو، حيث كان يعاني من الوضع المالي السيئ لبرشلونة، مما أدى إلى رحيل ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان.



وفاز برشلونة مع كومان بلقب واحد فقط هو كأس إسبانيا الموسم الماضي، لكنه فشل بنيل لقب الدوري وحل ثالثاً خلف أتلتيكو مدريد البطل ووصيفه وجاره ريال مدريد



هذا الموسم يحتل برشلونة المركز التاسع في الليغا بعد 10 مباريات، وقد تعرض لخسارتين متتاليتين في الكلاسيكو ضد ريال مدريد 1-2 الأحد والأربعاء ضد فاليكانو.



وكان أداء برشلونة في دوري الأبطال ضعيفًا أيضًا. إذ خسر 3-0 أمام بايرن ميونيخ وبنفيكا على التوالي، قبل أن ينتزع فوزاً صعباً في كامب نو 1-0 على دينامو كييف.



وبعد كل نتيجة سيئة، كان كومان يؤكد بأن مستقبله خارج نطاق يديه، رغم أنه كان يجادل في الكثير من الأحيان بأن أداء فريقه كان أفضل من الفريق الفائز، وقد تكرر ذلك ضد رايو.



وقد كومان الذي يعد أحد أساطير النادي لاعباً البلاوغرانا في 67 مباراة فاز بـ39، وتعادل بـ12 وخسر 16.



المصدر: بي إن سبورت