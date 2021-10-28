رسميًا.. برشلونة يعلن إقالة رونالد كومان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رسميا.. برشلونة يعلن إقالة رونالد كومان

الخميس 28 أكتوبر 2021

الخليج 365

أعلن نادي برشلونة الإسباني قراره النهائي بشأن مصير المدرب الهولندي رونالد كومان، الأربعاء، في ظل استمرار سوء نتائج الفريق الأول.



وتعرض البارسا للخسارة الثانية على التوالي في الدوري الإسباني، وذلك بسقوطه خارج أرضه على يد رايو فاليكانو بالعاصمة مدريد، وذلك بهدف دون رد.

وجاءت هذه الخسارة بعد أيام معدودة على الهزيمة التي تلقاها الفريق في معقله على يد ريال مدريد بنتيجة 2-1 في الكلاسيكو.

وأصدر النادي الكتالوني بيانا رسميا جاء فيه: "أقال نادي برشلونة رونالد كومان من منصب المدير الفني للفريق الأول الليلة. لقد أخطره الرئيس خوان لابورتا بذلك عقب الهزيمة أمام رايو فاليكانو".

وأضاف البيان: "سيتم إقصاء رونالد كومان من الفريق يوم الخميس بالمدينة الرياضية، والنادي يقدم له الشكر على الخدمات التي قدمها ويتمنى له التوفيق في مسيرته".

ويتواجد برشلونة في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإسباني بعدما توقف رصيده عند 15 نقطة.

وفشل كومان في تحقيق الأهداف المنشودة منذ توليه المهمة العام الماضي، حيث فاز الفريق معه فقط بلقب كأس ملك إسبانيا.