«إللي عض أسد مش كلب».. موسيماني يعلق على تألق بيرسي تاو أمام الإسماعيلي

الشارقة - اميمة ياسر - لفت الجنوب أفريقي بيرسي تاو نجم الأهلي الجديد الأنظار بعد هدفيه في مرمى النادي الإسماعيلي، خلال اللقاء الذي جمع بين الفريقين، اليوم الأربعاء، وانتهى برباعية نظيفة، في إطار الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز، على ملعب برج العرب.

بدوره، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، بأداء لاعبه بيرسي تاو، بعد تألقه أمام الإسماعيلي، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشارك بيرسي تاو لأول مرة مع النادي الأهلي، في بطولة الدوري المصري، أمام الإسماعيلي اليوم، وسجل هدفين رائعين.

وعلق موسيماني على فيديو هدف بيرسي تاو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلًا: « نعم ماتلابا، هذه القصة رأيناها من قبل وأنت تعلم القصة ما هي «إللي عض أسد مش كلب».

وشارك موسيماني في تعليقه على هدف تألق تاو اليوم، مواطنه موسى ماتلابا محلل أداء النادي الأهلي.

الأهلي يمطر شباك الإسماعيلي برباعية نظيفة

وفاز النادي الأهلي برباعية نظيفة على الإسماعيلي، في مستهل مشوار الفريقين في بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2021 ـ 2022.

ودفع موسيماني بالثنائي بيرسي تاو ولويس ميكيسوني، صفقات الفريق الجديدة، منذ بداية مباراة اليوم الإسماعيلي.

ويتصدر بيرسي تاو جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز، مناصفة مع الثنائي وليد الكرتي لاعب وسط نادي بيراميدز ، ومحمد هلال لاعب نادي البنك الأهلي.

وتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بشكل مؤقت وبفارق الأهداف عن البنك الأهلي برصيد 3 نقاط بعد فوز اليوم.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره البنك الأهلي، يوم الأحد المقبل، في إطار مواجهات الجولة الثانية ببطولة الدوري المصري الممتاز.