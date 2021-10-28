شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أدهم: حكم الفيفا والمحكمة الرياضية ضد الزمالك نهائى بشأن المليون يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، أن المحكمة الرياضية أيدت حكم الفيفا لنادى مارتيمو ضد القلعة البيضاء، بشأن محمد ابراهيم لاعب الفريق الذى يلعب حاليا لفريق سيراميكا، وتغريم الفريق مليون يورو.

وقال أدهم، فى تصريحات لبرنامج ملعب أون الذى يذاع على قناة أون تايم سبورت، إن المحكمة الرياضية ألزمت الزمالك بسداد المليون يورو لمارتيمو، كما أن الحكم الصادر من الفيفا ضد الزمالك نهائى.

وأيدت المحكمة الرياضية "كاس" قرار تغريم نادي الزمالك مبلغ مليون يورو لصالح ماريتيمو البرتغالي، مقابل عودة اللاعب محمد إبراهيم، حيث حدث ذلك فى موسم 2014/2015 بعدما عاد اللاعب من البرتغال بعد مشاركته فقط فى 8 مباريات مع ماريتيمو.

ويلعب محمد إبراهيم حاليا في نادي سيراميكا بعد أن رحل عن الزمالك إلى مصر المقاصة معارا في 2019 قبل الانتقال لفريقه الحالي.