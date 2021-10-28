شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبد الفتاح: ركلة جزاء الزمالك أمام إنبى غير صحيحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، أن ركلة الجزاء التى تم احتسابها للزمالك أمام إنبى فى أول مباراة بالدورى ليست صحيحة، قائلا: "ركلة جزاء الزمالك مش ركلة جزاء".

وقال عبد الفتاح، خلال تصريحاته لملعب أون على أون تايم سبورت: "إن هناك مواقف نعاتب فيها الحكام لأن التحكيم المصرى فى أشد الحاجة إلى جيل جديد، ولا بد أن يسيطر الحكام على المباريات"، قائلا: "لازم الحكام يسيطروا على الماتشات".

وعن حكم مباراة القمة قال عبد الفتاح إن الأفضل سيدير اللقاء، إذا كان جديدا أو قديما، فى الأسبوع الأول 3 حكام جدد ومستواهم جيد، وفى الأسبوع الثانى سيكون 4 جدد أيضا، فسيتم المقارنة بينهم والاستقرار على 3 منهم لاختيار الافضل.

وكان عصام عبد الفتاح كشف أنه يجب طلب حكام أجانب قبل 15 يوماً من موعد أى مباراة، وحتى الآن لم يصلنا خطاب رسمى من الناديين والمباراة موعدها فى 5 نوفمبر المقبل، ولو رأيت أخطاء من الحكام سوف أتحدث عنها ولن أخفيها و25 ألف دولار قيمة طلب حكام أجانب لأى مباراة فى الدورى.