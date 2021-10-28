شكرا لقرائتكم خبر عن خمسة مرشحين ينافسون على رئاسة اتحاد التجديف اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجرى اليوم الخميس ، انتخابات اتحاد التجديف ، فى مقر الاتحادات الرياضية داخل هيئة استاد القاهرة الدولى ، لإقامة الجمعية العمومية العادية وغير العادية لعقد الإنتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد.

وينافس على رئاسة اتحاد التجديف، خمسة مرشحين ، وهم الدكتور عمرو النورى رئيس الاتحاد الحإلى والمستشار خالد زين رئيس اللجنة الأولمبية المصرية السابق ، واللواء سامى ابو العلا ، والدكتور حسين عبد السلام واللواء محمود طارق .

وأجرت وزارة الشباب والرياضة ، تعديل على البند السابع فى اللائحة المالية الجديدة بخصوص انتخابات الاتحادات، حيث تم تعديل المدة الزمنية لإخطار الجهة الإدارية بجدول أعمال الجمعيات العمومية العادية وغير عادية ومرفقاتها قبل توجيه الدعوة لانعقادها من 30 يوم إلى خمس أيام فقط لدراسة النواحى المالية والإدارية وبيان مدى اتفاقها مع أحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات التى تصدر عن الجهة الإدارة المركزية .

حيث جاء هذا التغير فى المدة الزمنية ، من أجل إجراء انتخابات اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة ، ولا يكون الـ 30 يوم سبباً فى تأخير الآنتخابات والدعوة إلى جمعية العمومية قبل نهاية شهر أكتوبر الجارى .