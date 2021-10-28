شكرا لقرائتكم خبر عن شاهندة المغربى: أتمنى تحكيم مباراة للأهلي أو الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المحكمة شاهندة المغربى أنها تلقى مساندة ودعما من المسئولين عن التحكيم والكرة للظهور فى أفضل مستوى، خاصة من عامر حسين.

وقالت شاهندة، فى تصريحات تليفزيونية، إنها تتمنى التواجد بشكل أكبر الفترة المقبلة، وإن كان فى البداية اندهاش من تواجد النساء فى المباريات بسبب قوة الالتحامات لكن بعد ذلك يتفهمون الموقف.

وأضافت شاهندة: "نحن بشر ونريد الوصول لأفضل مستوى وأن نؤدى دورنا على أكمل وجه"، قائلة: "أتمنى تحكيم مباراة أهلى أو زمالك لأنهما أكبر فريقين لهما شعبية وجمهور".

وخطفت الحكم الدولى شاهندة المغربى الأضواء فى مباراة المقاولون العرب وايسترن كومبانى، في الظهور الأول للعنصر النسائى الموسم الجديد خلال طاقم الحكام، في المباراة التى أقيمت على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى الجولة الأولى من مسابقة الدورى، حيث قاد المباراة تحكيميا هشام الفلال وساعده مصطفى عطية ورجب محمد والحكم الرابع شاهندة المغربي.