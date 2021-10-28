بعد خسارة البارسا أمام رايو فاليكانو.. برشلونة يعلن رسميا إقالة كومان من تدريب الفريق

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن نادي برشلونة، رسميا، إقالة المدير الفني رونالد كومان من تدريب الفريق، وذلك بعد الخسارة التي تلقاها البارسا أمام أمام مضيفه رايو فاليكانو، بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على ملعب "تيريزا ريفيرو"، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري الإسباني للموسم الحالي.

وقال برشلونة في بيان على موقعه الرسمي :"أعفى نادي برشلونة رونالد كومان من مهامه كمدرب للفريق الأول، وأبلغه رئيس النادي خوان لابورتا بالقرار بعد الهزيمة أمام رايو فاليكانو، رونالد كومان سيقول وداعا للفريق يوم الخميس في مقر التدريبات".

واختتم البيان :"يود نادي برشلونة أن يشكر كومان على خدمته للنادي ويتمنى له كل التوفيق في مسيرته الاحترافية".

وكانت صحيفة "سبورت" الكتالونية، إلى أن كومان لم يعد مدربا لفريق برشلونة، بعد ان استقرت النادي على إقالته، وأن خوان لابورتا رئيس البارسا، أخبر المدرب الهولندي بالقرار.

وكان برشلونة قد تعرض للخسارة في الجولة الماضية من الدوري الإسباني أمام ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو، بنتيجة 2-1 على ملعب "كامب نو" قبل الخسارة أمام فاليكان ليتراجع للمركز التاسع في جدول ترتيب الليجا.

سجل المهاجم الكولومبي المخضرم راداميل فالكاو هدف فوز رايو فاليكانو في الدقيقة 30 مستغلا هجمة مرتدة لفريقه، ليسدد الكرة بيسراه من داخل منطقة الجزاء.

وأضاع الهولندي ممفيس ديباي ركلة جزاء لفريق برشلونة في الدقيقة 73، تصدى لها باقتدار حارس رايو فاليكانو.

وخاض برشلونة مباراة اليوم وسط أجواء صعبة بسبب حالة الغضب الكبيرة من جماهيره ضد الجهاز الفني بقيادة رونالد كومان بسبب سوء النتائج في الموسم الحالي، وآخرها خسارة الكلاسيكو أمام الغريم التقليدي ريال مدريد بهدفين مقابل هدف بالجولة الماضية، إلا أن البارسا لم يستطع العودة للنتائج الإيجابية.

بتلك النتيجة، يتوقف رصيد برشلونة عند 15 نقطة، يحتل بهم المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما يحتل رايو فاليكانو المركز الرابع برصيد 19 نقطة.