شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد دياب: ندعم التحكيم المصرى و35 ألف دولار تكلفة الاستعانة بالحكام الأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، أنه يساند التحكيم المصرى خلال مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز، موضحا أن أخطاء التحكيم جزء من لعبة كرة القدم، وأنه توجد معسكرات للحكام للوقوف على الأخطاء وتصحيحها فى المباريات القادمة.

وأشار دياب في تصريحات تليفزيونية إلى أن تكلفة الاستعانة بحكام أجانب فى مباريات الدورى المصرى الممتاز تكلف ما يقرب من 35 ألف دولار للمباراة الواحدة.