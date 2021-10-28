شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسى تاو نسر مباراة الأهلى والإسماعيلى.. والقلعة الحمراء: بداية أكثر من رائعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج النجم الجنوب أفريقى بيرسى تاو، مهاجم النادى الأهلى، بلقب "نسر" مباراة فريقه أمام الإسماعيلى، التى أقيمت مساء أمس الأربعاء، وانتهت بفوز المارد الأحمر برباعية نظيفة، أحرز منها تاو هدفين.

وأشادت المنصات الرسمية للأهلى بأداء تاو، فى أول مباراة له مع الفريق، قائلا عبر تويتر: "نسر مباراة اليوم هو لاعبنا بيرسى تاو، بداية أكثر من رائعة.. استمر".

وحقق فريق الأهلى فوزاً عريضاً على الإسماعيلى، برباعية نظيفة، خلال المباراة التى جمعتهما مساء، الأربعاء، باستاد برج العرب فى الجولة الأولى لبطولة الدورى المصرى، سجل رباعية الأهلى على معلول وأحمد عبد القادر فيما سجل بيرسى تاو "هدفين".

بذلك يحصد الأهلى أول ثلاث نقاط فى بطولة الدورى ويفتتح حسابه فى الموسم الجديد فى ليلة تألق بيرسى تاو مع أول مشاركة رسمية له مع المارد الأحمر.