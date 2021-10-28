شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد دياب: هناك تفاهم كبير بين الأندية والرابطة بشأن الدورى ونعمل فى استقلالية تامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد دياب، رئيس لجنة الأندية المحترفة، أنه يوجد تفاهم كبير بين الأندية ورابطة الأندية للظهور بشكل جيد فى بطولة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم.

وأوضح أحمد دياب خلال تصريحات تليفزيونية أن الأندية لديها حقوق فى المواسم السابقة، وسوف نقوم بحل جميع الأزمات خلال الفترة المقبلة، وتم الاتفاق مع الأندية على جدولة المستحقات.

وأشار أحمد دياب إلى أنه يرغب فى استقرار مسابقة الدورى المصرى الممتاز لرفع قيمة البطولة، وسوف نعقد اجتماعيات مع مسئولى الأندية لحل الازمات التى ظهرت فى بداية البطولة.

وواصل رئيس رابطة الأندية المحترفة أن الجمهور الذى تواجد فى المدرجات خلال لقاءات بطولة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم قاموا باستخراج الفان آى دى.

وأوضح أن جميع الجمهور الذى ظهر قام بعملية التطعيم الخاص بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن هناك خطة لزيادة عدد الجمهور فى بطولة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم بالاتفاق مع المسؤلين.

وكشف دياب أن عمل الرابطة بعيدا عن الاتحاد المصرى لكرة القدم، ويوجد استقلالية عن عمل الجبلاية، موضحا أن بطولة كأس الرابطة تفيد الأندية فنيا ويوجد مكافات لاصحاب المراكز، وأشار أحمد دياب إلى أن كأس رابطة الأندية تتحمله الرابطة كاملا.