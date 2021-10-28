شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المقاصة: لا يوجد مستحيل فى كرة القدم.. وهدفنا البقاء بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد تامر مصطفى، المدير الفني لفريق مصر المقاصة، أن ناديه يعيش ظروفاً مالية قاسية بعد انسحاب شركة مصر المقاصة ومحاولات البحث عن راعٍ جديد والاعتماد على الناشئين.

وأوضح مدرب المقاصة في تصريحات تليفزيونية، أنه يلعب بالناشئين وقدم مباراة قوية ضد بيراميدز بكافة نجومه وهو أمر في غاية الصعوبة، ويتمنى أن يقدم مستويات طيبة في الفترة القادمة، خاصة أنه لا يوجد مستحيل في كرة القدم.

وأشار إلى أنه صعد بفريق كوكاكولا للدوري الممتاز، وتلقى بعدها عروض في دوري القسم الثاني ولكنه فضل خوض تجربة المقاصة بعد اتصالات وليد هويدي مدير الكرة ومسئولي النادي.

وأضاف: "هدفنا الوحيد حالياً البقاء بالدوري ونراهن على اللاعبين المغمورين والصاعدين من أجل تحقيق هذا الهدف"، موضحا أن إدارة المقاصة على دراية تامة بصعوبة الموقف هذا الموسم.