حمد إبراهيم: الكرتى من اختيارات إدارة بيراميدز وسنلعب على تحقيق بطولة

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القاهرة - سامية سيد - أكد حمد إبراهيم، المدرب العام لنادى بيراميدز، أن المغربى وليد الكرتى لاعب نادى بيراميدز من اختيارات إدارة النادى، وإيهاب جلال وافق على التعاقد معه بعد رؤية فيديوهات له مع الوداد المغربى.

وقال حمد إبراهيم في مداخلة مع الإعلامى مدحت شلبى في برنامج "مساء أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "واجهنا صعوبة في التعرف على فريق المقاصة لأن جميع لاعبيه جدد، وكنا نستطيع إنهاء المباراة من الشوط الأول ولكن أهدرنا العديد من الفرص التي سنحت لنا".

وأضاف مدرب بيراميدز: "وليد الكرتى تم ترشيحه لنا من قبل إدارة نادى بيراميدز ولما اتفرجنا عليه كابتن إيهاب جلال وافق على ضمه لأنه يمتلك قدرات كبيرة بالإضافة على التزامه الكبير داخل وخارج الملعب".

وتابع حمد إبراهيم: "نسعى إلى تحقيق بطولة هذا الموسم ونكون موفقين خلال مباريات الموسم كله والدورى هذا الموسم صعب جدا لأن كل الفرق دعمت بشكل قوى في الميركاتو الصيفى".

وأضاف: "إيهاب جلال تعود على اللعب للفوز في جميع المباريات، وسنلعب على التتويج ببطولة هذا الموسم". وتابع: "محمود وادى وفخر الدين بين يوسف عادوا إلى التمرين من يومين ومن الممكن أن يلحقا بالمباراة المقبلة أو على الأقل واحد منهم، أما بالنسبة لإسلام عيسى فأجرى عملية في عينة بعد إصابته أمام عزام يونايتد في الكونفدرالية ولسه أمام بعض الوقت".