شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيراميدز: لا نعلم مصير لقاء الأهلي فى ربع نهائى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حمد إبراهيم، المدرب العام لفريق بيراميدز أن الفوز مهم للغاية في افتتاح مشوار الفريق ببطولة الدوري، قائلا إن فريقه استحوذ بصورة تامة على الشوط الأول، ولكنه لم يحسم الأمور ولم يستغل الفرص وهي النقطة التي سيعمل عليها الجهاز الفني في الفترة القادمة.

وأشار مدرب بيراميدز في تصريحات تليفزيونية إلى أن المقاصة لم تسنح له فرص على مرمى بيراميدز سوى التسديدة التي جاء منها الهدف، موضحاً أن المقاصة فريق ملىء باللاعبين الشباب الذين يبحثون عن تقديم مستويات طيبة.

وأكد حمد إبراهيم أن إيهاب جلال المدير الفني لفريق بيراميدز يسعى لتقديم أفضل مستوى ممكن مع الفريق ويطالب دائماً بالاستحواذ والتنظيم والحصول على الفرص، موضحا أن الدفع بالحارس المهدي سليمان أمر طبيعي لأن الفريق يضم كوكبة من النجوم والجميع سيحصل على فرصته.

وفسرالمدرب العام لنادي بيراميدز تراجع مستوى فريقه في الشوط الثاني بأن فريقه عانى في الموسم الماضي من بعض المشاكل الدفاعية واستقبل أهدافاً في 12 مباراة بعد الدقيقة 80.

وقال إن بيراميدز لم يتلق أي إخطار رسمي بشأن مباراة الأهلي في ربع نهائي الكأس ولا يعلم أحد مصيرها أو شىء عن هذه المواجهة، مشيرا إلى أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" حدد يوم 28 نوفمبر المقبل موعداً لمباراة بيراميدز أمام مضيفه مانياما الكونغولي في ذهاب دور الـ32 الإضافي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.