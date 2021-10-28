شكرا لقرائتكم خبر عن ناقد رياضى: محمد صلاح قريب من الفوز بجائزة أفضل لاعب فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الناقد الرياضى محمد عمارة، إن نجم المنتخب المصرى ونادى ليفربول محمد صلاح، أصبح أفضل لاعب في العالم، خاصة مع الفورمة الخرافية التي بدأ بها الموسم الرياضى الإنجليزى، وتابع:"جماهير الكرة تطالب بفوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في العالم".

وأضاف "عمارة"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل عبر قناة "cbc"، أن الأرقام والاحصائيات ستجعل محمد صلاح ينافس بقوة على جائزة أفضل لاعب في العالم، وتابع:"ميسى مرشح بقوة للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم أيضاً".

وأكد الناقد الرياضى، أنه لا يوجد لاعب كرة قدم في العالم يقدم أداء أفضل من "مو صلاح"، وتابع:"بنسبة 90% يستطيع محمد صلاح الفوز بهذه الجائزة".