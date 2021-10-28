شكرا لقرائتكم خبر عن سامى قمصان مشيدا بـ بيرسي تاو: يلعب فى 3 مراكز ويملك قوة شخصية كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول للنادي الأهلي، عن الجنوب أفريقي بيرسى تاو وأدائه في مباراة الإسماعيلي، قائلا: "بيرسي تاو بيلعب جناح يمين وشمال وراس حربة".

وأضاف قمصان في تصريحات تليفزيونية: "عارف بيرسي تاو كويس من أيام صن داونز، هو لاعب عنده شخصية كبيرة، وقوة شخصيته ظاهرة في إنك تبقى بتلعب أول مباراة وعندك ثقة في نفسك وزمايلك اللي حواليك وتسجل".

وواصل: "نتمنى الاستمرارية لبرسي تاو ولسه عنده تحديات كبيرة، هو عمل نقلة كبيرة في خط الهجوم وثقة مع جماهير الأهلي سريعًا".

وتابع المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن محمد شريف مهاجم الفريق: "وجوده على دكة البدلاء مش قرصة ودن أو حاجة، محمد شريف من أسباب انتصارات الأهلي في الفترة اللي فاتت، هداف الدوري ومن نجوم الفريق في دوري أبطال أفريقيا". وأضاف: "احنا دايما عاوزين يكون عندنا بدائل في كل مكان، شريف لعب مباراتين النيجر وكان في جهد كبير جدًا في المباراتين دول، هو لاعب لا غنى عنه وهيرجع مكانه قريب".

وحقق فريق الأهلي فوزاً عريضاً على الإسماعيلي برباعية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء، الأربعاء، باستاد برج العرب في الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري، وسجل رباعية الأهلي ، على معلول وأحمد عبد القادر فيما سجل بيرسي تاو "هدفين".

وبذلك يحصد الأهلي أول ثلاث نقاط في بطولة الدوري ويفتتح حسابه في الموسم الجديد في ليلة تألق بيرسي تاو مع أول مشاركة رسمية له مع المارد الأحمر ، كما تألق أحمد عبد القادر.