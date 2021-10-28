شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف: موسيماني أجاد بتغيير خطة الأهلي والإسماعيلي افتقد للهوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد يوسف، المدير الفني السابق للنادي للأهلي، إن الفريق الأحمر لعب مباراة كبيرة أمام الإسماعيلي، مشيرا إلى أن بيتسو موسيماني دخل بتشكيل جيد.

وقال يوسف في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة، إن بيتسو موسيماني أجاد بتغيير خطة الأهلي، وأن الإسماعيلي افتقد الهوية، ولم يظهر اي خطورة خلال اللقاء.

وحقق فريق الأهلي فوزاً عريضاً على الإسماعيلي برباعية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء، الأربعاء باستاد برج العرب في الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري، وسجل رباعية الأهلي على معلول وأحمد عبد القادر فيما سجل بيرسي تاو "هدفين".

وبذلك يحصد الأهلي أول ثلاث نقاط في بطولة الدوري ويفتتح حسابه في الموسم الجديد في ليلة تألق بيرسي تاو مع أول مشارة رسمية له مع المارد الأحمر، كما تألق أحمد عبد القادر.