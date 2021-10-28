شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبد الفتاح: ركلة جزاء الأهلي صحيحة.. وديانج لا يستحق الطرد المباشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، أن ركلة جزاء الأهلي أمام الإسماعيلي قرار صحيح 100%، في المباراة التي انتهت برباعية دون رد، وافتتحها التونسى على معلول من ضربة جزاء.

وقال عصام خلال مداخلة تليفونية: "أشكر التليفزيون على الكاميرات وتطوير البث التليفزيوني تحكيم المباراة اليوم رائع، وركلة الجزاء صحيحة 100%". وعن طرد ديانج قال: "قدم ديانج لم تكن مفرودة ولم يكن هناك أي نية تعمد وبالتالي لم يقصد التدخل بعنف لذا لم يستحق البطاقة الحمراء".

وحقق فريق الأهلي فوزاً عريضاً على الإسماعيلي برباعية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الأربعاء، بإستاد برج العرب في الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري، وسجل رباعية الأهلي، على معلول وأحمد عبد القادر فيما سجل بيرسي تاو "هدفين".

وبذلك يحصد الأهلي أول ثلاث نقاط في بطولة الدوري ويفتتح حسابه في الموسم الجديد في ليلة تألق بيرسي تاو مع أول مشاركة رسمية له مع المارد الأحمر ، كما تألق أحمد عبد القادر.