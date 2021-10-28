شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلى: انتقاد التشكيل قبل رؤية المباراة دليل على وجود تربص بموسيمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث سامي قمصان المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن الفوز برباعية نظيفة على نادي الإسماعيلي في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري.

وقال قمصان في تصريحات تليفزيونية: "بداية مهمة جدا اداء ونتيجة، عندنا هدف واحد بنشتغل عليه في بطولة مهمة عاوزينها ترجعلنا واستعادة الدوري".

وتابع "إزاي الناس تنتقد التشكيل من قبل ما تشوف المباراة، الناس الي بتحلل لعيبة سابقة كبار، كل مدير فني عنده رؤية ووجهة نظر وتصور في المباراة".

وأضاف: "لعبنا بطريقة اللعب دي قبل كدة في دوري أبطال أفريقيا، تشيلسي من أفضل فرق العالم بتلعب بنفس الطريقة، دي مش طريقة دفاعية، انت بتلعب على حسب إمكانيات اللعيبة والقوام الموجود مينفعش تنتقد طريقة قبل ما تشوفها".

وواصل قمصان: "نرى أن هناك تحفزا ضد الجهاز الفني وموسيماني تحديدًا رغم ان النتائج مقبولة جدًا، أتمنى الجماهير تبقى عندها ثقة في الجهاز الفني، في مدربين تانيين بتحقق بطولة واحدة في الموسم وبيكون في إشادة كبيرة بيها، مش عارف سبب الهجوم الكبير الي بيحصل رغم تحقيق الألقاب، في حملة غريبة علينا".

واختتم مدرب الأهلي تصريحاته: "مليون في المية بيوصل لموسيماني الضغط والانتقادات والإشادة برضه، هو نشط على السوشيال ميديا وده ممكن ميكونش حاجة حلوة في مصر لكن عادية برة، الانتقاد بيكون مقبول لكن متوصلش لأبعد من كدة".

وحقق فريق الأهلي فوزاً عريضاً على الإسماعيلي برباعية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء، باستاد برج العرب في الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري، وسجل رباعية الأهلي على معلول وأحمد عبد القادر فيما سجل بيرسي تاو "هدفين".

وبذلك يحصد الأهلي أول ثلاث نقاط في بطولة الدوري ويفتتح حسابه في الموسم الجديد في ليلة تألق بيرسي تاو مع أول مشاركة رسمية له مع المارد الأحمر ، كما تألق أحمد عبد القادر.