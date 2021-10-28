شكرا لقرائتكم خبر عن رضا البلتاجي: ركلة جزاء ميكيسونى صحيحة لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رضا البلتاجي، الحكم الدولي الأسبق، إن ضربة جزاء الأهلي صحيحة في لقاء الإسماعيلي مساء الأربعاء بالدوري الممتاز، مشيرا إلى أن الحكم محمد عادل كان في وضعية رائعة وشاهد اللعبة بوضوح.

وأكد البلتاجي في تصريحات تليفزيونية أن اللعبة جاءت نتيجة تلامس بالقدم وليس بجذب اليد كما يتصور البعض ضد لويس ميكيسوني، موضحا أن المالي أليو ديانج نجم وسط الأهلي لا يستحق الحصول على بطاقة حمراء مباشرة لأنها لعبة بها تهور والتهور في قانون كرة القدم يستحق الإنذار.

وحقق فريق الأهلي فوزاً عريضاً على الإسماعيلي برباعية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما الأربعاء، باستاد برج العرب في الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري، وسجل رباعية الأهلي ، على معلول وأحمد عبد القادر فيما سجل بيرسي تاو "هدفين".

وبذلك يحصد الأهلي أول ثلاث نقاط في بطولة الدوري ويفتتح حسابه في الموسم الجديد في ليلة تألق بيرسي تاو مع أول مشاركة رسمية له مع المارد الأحمر، كما تألق أحمد عبد القادر.