شكرا لقرائتكم خبر عن خالد القماش: باهر المحمدي نقطة ضعف فى الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد القماش، المدير الفني السابق لنادي الإسماعيلي، إن الفريق قدم مباراة سيئة للغاية، مؤكدا أن الفريق ظهر بمستوى مُحبط في بداية الموسم.

وأكد القماش في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة، أن باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي نقطة ضعف في الفريق، وأن السرعة أبرز ميزة في الأهلي، وإنها هى التي صنعت الفارق خلال اللقاء.

وحقق فريق الأهلي فوزاً عريضاً على الإسماعيلي برباعية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء، الأربعاء، باستاد برج العرب في الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري، وسجل رباعية الأهلي على معلول وأحمد عبد القادر فيما سجل بيرسي تاو "هدفين".

وبذلك يحصد الأهلي أول ثلاث نقاط في بطولة الدوري ويفتتح حسابه في الموسم الجديد في ليلة تألق بيرسي تاو مع أول مشاركة رسمية له مع المارد الأحمر ، كما تألق أحمد عبد القادر.