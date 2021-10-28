شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الاسكواش رامى عاشور يطرح أغنية جديدة بعنوان "أكلم مين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد رامى عاشور، نجم الإسكواش السابق، الذى دخل عالم الغناء مؤخرا، لطرح أغنية جديدة بعنوان "أكلم مين" بعد نجاح أغنية "النار القايدة" مؤخرا.

وحرص عاشور على طرح أغنية "النار القايدة" فى حفل زفاف شقيقه هشام عاشور والنجمة نيللى كريم.

واحتفل عاشور بعيد ميلاده رقم 34 فى سبتمبر الماضى واحترف الإسكواش فى عام 2006، ووصل فنان الإسكواش كما تلقبه الجماهير إلى 55 مباراة نهائية حقق خلالها 40 لقبًا.

وحصل فنان الإسكواش على بطولة العالم للناشئين مرتين، كما حصل على بطولة العالم لرجال الإسكواش ثلاث مرات أعوام 2008، 2012، 2014.

وكان رامى عاشور أول مصرى يحصد لقب بطولة بريطانيا المفتوحة فى نسختها الجديدة، كما شارك البطل المصرى مع المنتخب الوطنى فى بطولة العالم وحصد معهم اللقب مرتين فى 2009، 2017.

وفي أبريل الماضي أعلن رامى عاشور أسطورة الإسكواش المصري اعتزاله اللعب بشكل نهائى مرجعًا السبب لإصابة الركبة التى تعرض لها قبل سنوات، ولم يعد قادرًا بعد الآن على التعافى منها بالشكل الذى يسمح له العودة للتألق داخل القفص الزجاجى.