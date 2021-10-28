شكرا لقرائتكم خبر عن سامى قمصان: بيرسي تاو قدم أداء مميزا وموسيماني كسب الرهان عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سامي قمصان، المدرب العام للنادي الأهلي، أن بيرسي تاو قدم أداء مميزا وبيتسو موسيماني كسب الرهان عليه بمشاركته أمام الإسماعيلي، مضيفا أن أحمد عبد القادر إضافة كبيرة للفريق.

وأضاف قمصان في تصريحات تليفزيونية، أن موسيماني يمتلك تصورا مختلفا في تشكيل كل مباراة والطريقة التي استخدمها موسيماني أمام الإسماعيلي لم تكن جديدة على اللاعبين .

وتابع المدرب العام للنادي الأهلي أن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق يؤدي البرنامج العلاجي بصورة جيدة، والشناوي حارس مميز ومؤثر للنادي الاهلي ومنتخب مصر ولن يشارك الا وهو سليم تماما وفي حال تأكيد سلامته سيتم مشاركته أمام الزمالك، موضحا أن الجهاز الفني صاحب الكلمة في اختيار التشكيل واللاعبين جميعهم ملتزمين ولا يوجد مشكلة مع أي لاعب.

وحقق فريق الأهلي فوزاً عريضاً على الإسماعيلي برباعية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء، الأربعاء، بإستاد برج العرب في الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري، وسجل رباعية الأهلي ، على معلول وأحمد عبد القادر فيما سجل بيرسي تاو "هدفين".

وبذلك يحصد الأهلي أول ثلاث نقاط في بطولة الدوري ويفتتح حسابه في الموسم الجديد في ليلة تألق بيرسي تاو مع أول مشاركة رسمية له مع المارد الأحمر، كما تألق أحمد عبد القادر.