شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سمير فرج: لاعبو الإسماعيلى لم يذهبوا إلى برج العرب والأزمة فى الإدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد سمير فرج لاعب فريق الاسماعيلى الأسبق أن لاعبى الفريق لم يذهبوا إلى ملعب برج العرب، وهذا الأداء لا يليق باسم الدراويش.

وأوضح أحمد سمير فرج خلال تصريحات تليفزيونية أن الأزمة التى تتواجد داخل الاسماعيلى ازمه إدارية وليست فنيه وهناك بعض الأسماء لا تستحق التواجد داخل الدراويش.

وتساءل أحمد سمير فرج عن تعاقدات الفريق استعدادا للموسم الجديد ولا يوجد صفقة كبيرة ولا أسماء لاعبين قادرين على حمل اسم الدراويش.

وحقق فريق الأهلي فوزاً عريضاً على الإسماعيلي برباعية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء، الأربعاء، بإستاد برج العرب في الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري، وسجل رباعية الأهلي، على معلول وأحمد عبد القادر فيما سجل بيرسي تاو "هدفين".

وبذلك يحصد الأهلي أول ثلاث نقاط في بطولة الدوري ويفتتح حسابه في الموسم الجديد في ليلة تألق بيرسي تاو مع أول مشاركة رسمية له مع المارد الأحمر ، كما تألق أحمد عبد القادر.