شكرا لقرائتكم خبر عن بازوكا: الإسماعيلية عاشت أسوأ يوم فى تاريخها.. وموسيماني أنقذنا من فضيحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن سيد عبد الرازق "بازوكا" نجم الإسماعيلي الأسبق هجوماً حاداً على إدارة القلعة الصفراء، وحملها مسئولية البداية التي وصفها بالكارثية بالخسارة أمام الأهلي بنتيجة 4-0 للدوري.

وقال بازوكا في تصريحات تليفزيونية، إن الإسماعيلية عاشت أسوأ يوم في تاريخها، موضحاً أن الأهلي كان يستطيع الخروج بنتيجة تاريخية ولكن المدرب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أنقذ الإسماعيلي من فضيحة باستبدال الثلاثي بيرسي تاو ولويس ميكيسوني وأفشة.

وأشار إلى أن الإسماعيلي لم يتعاقد مع صفقات مناسبة بعد رحيل النجوم بانتهاء الموسم الماضي محذراً من هبوط الفريق لدوري القسم الثاني إذا استمر على هذا المستوى.

وأكد أن الانتخابات بريئة من سقوط الإسماعيلي الكارثي أمام الأهلي وظهوره بهذه الصورة فالأمر يرجع في الأساس لأزمة فنية وإدارية واضحة يتحمل مسؤوليتها المجلس الذي يدير النادي برئاسة إبراهيم عثمان.

وأضاف: "لا أعلم كيف يشارك مروان الصحراوي بهذه الصورة مع الإسماعيلي وكل مباراة يتسبب فيها بضربة جزاء؟ الإسماعيلي أصبح لا يملك لاعبين على قدر تاريخه".

وحقق فريق الأهلي فوزاً عريضاً على الإسماعيلي برباعية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الأربعاء، بإستاد برج العرب في الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري، وسجل رباعية الأهلي، على معلول وأحمد عبد القادر فيما سجل بيرسي تاو "هدفين".

وبذلك يحصد الأهلي أول ثلاث نقاط في بطولة الدوري ويفتتح حسابه في الموسم الجديد في ليلة تألق بيرسي تاو مع أول مشاركة رسمية له مع المارد الأحمر ، كما تألق أحمد عبد القادر .