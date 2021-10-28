الأهلي: بيرسي تاو يمتلك شخصية قوية.. والشناوي سيشارك في حالة جاهزيته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد سامي قمصان المدرب العام للأهلي، أن بيرسي تاو لاعب الفريق، يمتلك شخصية قوية، مشيراً إلى أن الجهاز الفني للفريق الأحمر لن يجازف بمشاركة محمد الشناوي حارس وقائد الفريق الأحمر.

وقال قمصان في تصريحات لقناة "صدى البلد": "شخصية تاو قوية، لديه ثقة كبيرة في نفسه وزملائه، وهناك بعض اللاعبين التي يكون لديها تخوفات، ولكن تاو لديه شخصية قوية وبدايته رائعة وسيفيد الفريق بشكل كبير".

وأضاف: "محمد شريف عنصر مهم وكان مؤثر في العديد من البطولات، ولكن نرغب أن يكون لدينا بدائل".

وتابع: "الشناوي يخوض تمارين وجلسات تأهيلية، وهو قائد الفريق، ولكن إذا لم يكن جاهزا بنسبة ١٠٠٪ لن نجازف به من أجل الفترة القادمة والمنتخب، واذا كان جاهزا بدنيا سيشارك في مباراة الزمالك".

وأتم قمصان تصريحاته: "محمد محمود موهبة كبيرة، وفي الاول وفي الاخر هو قرار فني، وان شاء الله الفترة القادمة يشارك ويكون اضافة للفريق".