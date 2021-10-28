رسميا.. برشلونة يقرر إقالة كومان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

أعلن نادي برشلونة الإسباني، عن إقالة مدربه الهولندي رونالد كومان من تدريب الفريق، بشكل رسمي.

وكان برشلونة تعرض للخسارة أمام رايو فاييكانو بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الإسباني، عقب خسارته في الجولة الماضية أمام الغريم التقليدي ريال مدريد في الكلاسيكو بنتيجة (2-1).

ووفقاً لصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإنه عقب انتهاء مباراة رايو فاييكانو، عقد مجلس إدارة برشلونة اجتماعاً طارئاً، ليحسموا مستقبل المدرب الهولندي مع النادي الكتالوني.

وأصدر النادي الكتالوني بيانا رسمياً، يؤكد فيه إقالة المدرب الهولندي من تدريب الفريق.

وأشار برشلونة إلى أن خوان لابورتا رئيس النادي أخبر كومان بإقالته عقب الهزيمة من رايو فاييكانو.

وشكر النادي الكتالوني كومان على خدماته التي قدمها للفريق ونتمنى له التوفيق في مسيرته التدريبية.