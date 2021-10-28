ويستهام يقصي سيتي من كأس الرابطة.. وتأهل ليفربول وتوتنهام وليستر

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

صعد فريق ويستهام يونايتد لدور الثمانية لبطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، عقب تغلبه 5 / 3 على ضيفه مانشستر سيتي بركلات الترجيح، اليوم الأربعاء، في دور الـ16 للمسابقة.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة، بالتعادل بدون أهداف، ليلجأ الفريقان إلى لعب ركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية لمصلحة ويستهام

وصعد ليفربول لدور الثمانية في المسابقة، عقب تغلبه 2 / صفر على مضيفه بريستون نورث إيند، الناشط بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي (تشامبيون شيب).

وجاء هدفا المباراة عن طريق الياباني تاكومي مينامينو والبلجيكي ديفوك أوريجي في الدقيقتين 62 و84 على الترتيب.

وانتزع توتنهام هوتسبير بطاقة الصعود لدور الثمانية أيضا بفضل فوزه الصعب 1 / صفر على مضيفه بيرنلي.

وتقمص لوكاس مورا دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدف الفريق اللندني الوحيد في الدقيقة 68.

وحجز ليستر سيتي مقعدا بدور الثمانية للبطولة، بعد فوزه 4 / 2 بركلات الترجيح على ضيفه برايتون.

وتقدم هارفي بارنيس لليستر في الدقيقة السادسة، قبل أن يتعادل آدم ويستر في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

ولم يهنأ برايتون بتعادله كثيرا، بعدما تقدم ليستر بهدف ثان عبر أديمولا لوكمان في الدقيقة الخامسة من الوقت الضائع، فيما تعادل الضيوف من جديد من خلال إينوك مويبو في الدقيقة 71.

واحتكم الفريقان لضربات الترجيح التي ابتسمت لفريق ليستر سيتي.

ولحق برينتفورد بركب المتأهلين لدور الثمانية، بعدما فاز 2 / 1 على مضيفه ستوك سيتي.