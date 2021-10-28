الحكام: تأكدنا من صحة ركلة جزاء الزمالك.. والتحكيم كان رائعاً في لقاء الأهلي والإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

كشف عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام عن التأكد من صحة ركلة الجزاء التي احتسبت في مباراة الزمالك وإنبي في الجولة الأولى بالدوري المصري الممتاز.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1" قال عبد الفتاح :"قلت بالأمس أن ركلة جزاء الزمالك بها شك بنسبة 50%، لكنني تأكدت من صحتها اليوم بعد مراجعتها مع عدة خبراء".

وأضاف عبد الفتاح :"التحكيم في مباراة الإسماعيلي والأهلي كان رائعا، وركلة الجزاء المحتسبة كانت صحيحة، ولم تكن هناك أي أعطال في تقنية الفيديو".

وتابع رئيس لجنة الحكام :"يريدون حكام مثل الملائكة لا يرتكبون الأخطاء، ولم تشهد مباراة الأهلي والإسماعيلي أي أخطاء تحكيمية، وكل القرارات كانت رائعة".

وعن طرد ديانج أتم عبد الفتاح :"رجل ديانج لم تكن ممتدة بالكامل ولذلك لم يكن هناك التهور الكامل ليحصل اللاعب على إنذار فقط في النهاية، لو كانت رجله ممتدة باتجاه اللاعب مباشرة كان سيحصل على بطاقة حمراء، قرار الحكم كان رائعا، وكذلك تقنية الفيديو".