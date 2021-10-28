عمار حمدي: الأهلي يضيف لأي لاعب.. ولن نخذل الجمهور هذا الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

قال عمار حمدي لاعب النادي الأهلي، أن الموسم الحالي صعب ومختلف عن الموسم الماضي.

وأوضح عمار في تصريحات عقب مواجهة الإسماعيلي في افتتاحية مباريات الفريق بالدوري، أن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر، طلب من اللاعبين أن تكون البداية مختلفة في الموسم الجديد.

وحقق الأهلي الفوز أمام الإسماعيلي برباعية نظيفة لعلي معلول، وبيرسي تاو "هدفين"، بالإضافة لأحمد عبدالقادر.

وكشف عمار عن تعليمات موسيماني له قبل نزول الملعب: "موسيماني طلب مني قبل التبديل أن نكون بنفس مستوى زملائنا في الملعب من بداية المباراة".

وأكمل: "جميع اللاعبين كانوا جيدين، الأهلي يضيف لأي لاعب".

ووجه عمار رسالته للجماهير: "مش هنخذل الجمهور السنة دي، وهنفوز بالدوري"

وعاد عمار حمدي مرة أخرى للنادي الأهلي بعد نهاية إعارته لنادي الاتحاد السكندري.