"من إنجلترا لبرج العرب".. رقصة بيرسي تاو ماركة مسجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ظهر الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب وسط النادي الأهلي بشكل مميز في ظهوره الأول بقميص الأهلي هذا الموسم.

وتعاقد الأهلي مع بيرسي تاو قادماً من نادي برايتون الإنجليزي.

وسجل بيرسي تاو ثنائية في شباك الإسماعيلي في مباراة انتهت 4-0 لصالح الأهلي في مباراة الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

وتلاعب تاو في هدفه الأول مع الأهلي بمدافعي الإسماعيلي على طريقه هدف سابق له مع برايتون الإنجليزي.

واحتفل تاو بأول أهدافه مع الأهلي برقصته الشهيرة.

وسجل تاو هدفه الثاني مع الأهلي بطريقة مميزة أيضاً بعدما تلقى تمريرة ساحرة جديدة من محمد مجدي "أفشة".