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حمص: تعويض هزيمة الأهلي سيكون أمام سيراميكا.. ولن نكرر الموسم الماضي

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد محمد حمص المدرب العام للنادي الإسماعيلي أن فريقه يسعى لتعويض الهزيمة العريضة أمام النادي الأهلي (4-0) في افتتاح مشوار الفريقين بالدوري خلال الجولة القادمة.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1" بعد المباراة قال حمص :"قدر الله وما شاء فعل، مباراة الأهلي في النهاية تساوي 3 نقاط فقط، ونسعى للتعويض أمام سيراميكا كليوباترا في المباراة المقبلة".

وأضاف حمص :"ما زلنا في بداية الموسم، وهذه المباراة الأولى، نسعى للخروج من أجواء الهزيمة في اللقاء المقبل، لدينا إمكانيات وقدرات أفضل من ذلك".

وأنهى مدرب الإسماعيلي :"وجود طلعت يوسف كان سيصنع الفارق معنا بدون شك، وإن شاء الله لن نكرر سيناريو الموسم الماضي، نشعر جيمعا بالمسئولية، ونتحمل نتيجة مباراة الأولى بالتساوي".

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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