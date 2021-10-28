حمص: تعويض هزيمة الأهلي سيكون أمام سيراميكا.. ولن نكرر الموسم الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد محمد حمص المدرب العام للنادي الإسماعيلي أن فريقه يسعى لتعويض الهزيمة العريضة أمام النادي الأهلي (4-0) في افتتاح مشوار الفريقين بالدوري خلال الجولة القادمة.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1" بعد المباراة قال حمص :"قدر الله وما شاء فعل، مباراة الأهلي في النهاية تساوي 3 نقاط فقط، ونسعى للتعويض أمام سيراميكا كليوباترا في المباراة المقبلة".

وأضاف حمص :"ما زلنا في بداية الموسم، وهذه المباراة الأولى، نسعى للخروج من أجواء الهزيمة في اللقاء المقبل، لدينا إمكانيات وقدرات أفضل من ذلك".

وأنهى مدرب الإسماعيلي :"وجود طلعت يوسف كان سيصنع الفارق معنا بدون شك، وإن شاء الله لن نكرر سيناريو الموسم الماضي، نشعر جيمعا بالمسئولية، ونتحمل نتيجة مباراة الأولى بالتساوي".