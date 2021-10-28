عاجل | برشلونة يُطيح بمدربه الهولندي رونالد كومان بعد صدمة رايو فاييكانو

قررت إدارة نادي برشلونة الإسباني إقالة المدرب الهولندي «رونالد كومان» من منصبه في ساعة متأخرة من مساء اليوم الاربعاء 27 أكتوبر 2021، بسبب الخسارة التي مُني بها الفريق على ملعب رايو فاييكانو بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة 11 من الدوري الإسباني.

ونشر موقع برشلونة الرسمي قرار إقالة رونالد كومان في بيان مقتصب قال فيه «يعلن نادي برشلونة إعفاء رونالد كومان من منصبه كمدير فني للفريق الأول».

وأضاف بيان برشلونة الرسمي «الرئيس جوان لابورتا أبلغ رونالد كومان بهذا القرار عقب نهاية مباراة الفريق أمام رايو فاييكانو».

وختم برشلونة البيان «سيقوم كومان بوادع الفريق صباح يوم الخميس في مقر التدريبات في سيوتات ايسبورتيفا قبل مغادرة النادي. يود نادي برشلونة أن يشكر كومان على خدمته للنادي ويتمنى له كل التوفيق في مسيرته الاحترافية».

هدف فالكاو يُنهي رحلة كومان مع برشلونة

انضم كومان البالغ من العمر 58 عامًا، والذي قضى ست سنوات مع النادي كلاعب وتوج معه بأول ألقابه في دوري أبطال أوروبا عام 1992، إلى برشلونة في صيف 2020، تاركًا المنتخب الهولندي لتولي المهمة.

وخلف كومان المدرب الاسباني كيكي سيتين الذي كان قد خسر من بايرن ميونخ 8-2 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في لشبونة واحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الاسباني.

واحتل المدير الفني الهولندي في موسمه الأول على دفة القيادة مع برشلونة المركز الثالث في الترتيب العام بالدوري الاسباني، خلف أتلتيكو مدريد وريال مدريد، لكنه تمكن من الفوز بكأس الملك على حساب بلباو.

وفي الأسابيع الأولى من الموسم الحالي 2022/2021، تعرض البلوجرانا للهزيمة في دوري أبطال أوروبا، وخسر مرتين متتاليتين بالنتيجة ذاتها «3/0» من بايرن ميونيخ وبنفيكا، كما أنه لم يحقق النتائج المرجوة في الدوري الاسباني.

وبعد خسارة الاربعاء 27 أكتوبر أمام رايو فاييكانو بهدف فالكاو، وقبلها الكلاسيكو امام ريال مدريد على ملعب كامب نو 2/1، تراجع برشلونة إلى المركز التاسع في جدول ترتيب الليجا، بفارق ست نقاط عن النادي الملكي المتصدر بشكل مؤقت.

وعمل كومان قبل انضمامه إلى برشلونة، أيضًا في فيتيس الهولندي، وأياكس أمستردام، بنفيكا البرتغالي، إيندهوفن الهولندي، فالنسيا الإسباني، أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية، فينورد الهولندي، ساوثهامبتون وإيفرتون في الدوري الإنجليزي و المنتخب الهولندي.

ويلعب برشلونة المباراة التالية يوم السبت عندما يستضيف ألافيس قبل رحلة منتصف الأسبوع إلى أوكرانيا وموعد دوري أبطال أوروبا مع دينامو كييف، بانتظار التعرف على الربان الجديد للعارضة الفنية للنادي الكتالوني.