جدول ترتيب الدوري الاسباني بعد نتائج مباريات اليوم في الجولة 11 «الصدارة حائرة»

يقدم لكم موقع الخليج 365 جدول ترتيب الدوري الاسباني «اللا ليجا» بعد نتائج مباريات اليوم الأربعاء 27-10-2021، في الجولة الـ 11.

أقيمت اليوم 4 مباريات في اليوم الثالث من الجولة 11 بمسابقة الدوري الاسباني 2021/2022، تمكن فريقين من تحقيق الانتصار، وسيطر التعادل على مباراتين، وتم تسجيل 8 أهداف.

فرط فريق اشبيلية في فرصة الانفراد بصدارة ترتيب الدوري الاسباني ولو بشكل مؤقت بعدما تعادل مع ريال مايوركا بهدفٍ لمثله في المباراة التي أقيمت على ملعب إيبيروستار.

ومن جانبه، واصل برشلونة نتائجه السلبية تحت قيادة المغضوب عليه رونالد كومان، وتلقى الهزيمة الثانية تواليًا في اللا ليجا والثالثة بشكلٍ عام حتى الآن، وذلك على يد رايو فاليكانو بهدفٍ دون رد، أحرزه المخضرم راداميل فالكاو في الدقيقة (30)، وشهد اللقاء إضاعة ممفيس ضربة جزاء للبرسا في الشوط الثاني.

وأكد ريال بيتيس نواياه بالمنافسة على البقاء داخل المربع الذهبي لفترة طويلة خلال الموسم الحالي، بعدما قسا على ضيفه فالنسيا بأربعة اهداف مقابل هدف واحد على استاد بينتو فيامارين.

وفي ختام مباريات اليوم بالجولة 11، فوت ريال مدريد فرصة الابتعاد بالصدارة بتعادله المحبط أمام اوساسونا بنتيجة (0-0)، ليمنح الفرصة إلى ريال سوسيداد بخطفها حين يواجه سيلتا فيغو غدًا الخميس 28 أكتوبر 2021.

جدول ترتيب الدوري الاسباني بعد نتائج مباريات اليوم في الجولة 11

1- ريال مدريد – 21 نقطة – لعب 10.

2- اشبيلية – 21 نقطة – لعب 10.

3- ريال بيتيس – 21 نقطة – لعب 11.

4- ريال سوسيداد – 21 نقطة – لعب 10.

5- رايو فاليكانو – 19 نقطة – لعب 11.

6- اوساسونا – 19 نقطة – لعب 11.

7- اتلتيكو مدريد – 18 نقطة – لعب 9.

8- أثلتيك بلباو – 17 نقطة – لعب 10.

9- برشلونة – 15 نقطة – لعب 10.

10- اسبانيول – 14 نقطة – لعب 11.

11- فالنسيا – 13 نقطة – لعب 11.

12- ريال مايوركا – 13 نقطة – لعب 11.

13- فياريال – 12 نقطة – لعب 10.

14- سيلتا فيغو – 10 نقاط – لعب 10.

15- إلتشي – 10 نقاط – لعب 11.

16- ديبورتيفو ألافيس – 9 نقاط – لعب 10.

17- قادش – 8 نقاط – لعب 11.

18- غرناطة – 7 نقاط – لعب 9.

19- ليفانتي – 5 نقاط – لعب 10.

20- خيتافي – نقطتين – لعب 10.