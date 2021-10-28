نتيجة مباراة ريال مدريد واوساسونا في الدوري الاسباني..قمة الفرص الضائعة!

نتيجة مباراة ريال مدريد واوساسونا في الدوري الاسباني، التي أقيمت ضمن مباريات اليوم الاربعاء 27 أكتوبر في الجولة 11 من المسابقة التي تصدرها النادي الملكي بفارق الاهداف عن إشبيلية.

أخفق ريال مدريد في استغلال سقوط منافسه على الصدارة «إشبيلية» في فخ التعادل الإيجابي 1/1 أمام ريال مايوركا، وسقط هو الآخر في فخ التعادل أمام ضيفه أوساسونا.

وكان ريال مدريد – الفائز بمباراة الكلاسيكو مطلع هذا الأسبوع – أمام فرصة ذهبية لتوسيع فارق النقاط بينه وبين غريمه التقليدي «برشلونة» الذي خسر في وقت سابق من مباريات اليوم أمام رايو فاييكانو ليتراجع للمركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 15 نقطة.

وتقدم ريال مدريد إلى المركز الأول برصيد 21 نقطة بفارق الأهداف فقط عن إشبيلية الثاني، وبيتيس الثالث، وريال سوسيداد الرابع.

شهدت المباراة إهدار ريال مدريد لعدد هائل من الفرص السهلة، خاصةً من جانب ثنائي الهجوم كريم بنزيمة وفينسيوس جونيور، وسط تألق ملحوظ لحارس أوساسونا سيرخيو هيريرا.

وضاعت الفرصة الأولي من ريال مدريد عند الدقيقة 31 بعد تسديدة مقوسة جميلة من «فينسيوس جونيور» أبعدها سيرخيو هيريرا بأطراف أصابعه من أقصى الزاوية اليسرى لتذهب الكرة إلى ركنية.

وفي الدقيقة 44 تلقى إدواردو كامافينجا كرة عرضية حولها برأسية قوية للغاية، من حسن حظ حارس أوساسونا مرت فوق العارضة بقليل.

مع بداية الشوط الثاني بخمس دقائق، كاد أوساسونا يُباغت جمهور ملعب سانتياجو برنابيو بهدف من هجمة مرتدة نموذجية قادها جون مونسايولا من قبل منتصف الملعب، لكن تسديدة مونسايولا اصطدمت في القائم الأيمن ومن ثم في جسد الحارس كورتوا ثم في جسد أحد مدافعي الريال لتخرج إلى ركنية.

واستعان المدير الفني لريال مدريد «كارلو أنشيلوتي» بأربعة لاعبين بنزعة هجومية من على دكة البدلاء خلال الشوط الثاني هم «رودريجو ومارسيلو ولوكاس فاسكيز وإدين هازارد» بدلاً من كامافينجا وفيرلان ميندي وداني كاربخال وماركو أسينسيو.

ورد كريم بنزيمة على محاولة أوساسونا الجادة للتسجيل، بتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 62 ارتدت من العارضة.

وتُستكمل مباريات الجولة ال11 من الدوري الاسباني بثلاث مباريات يوم غد الخميس، أبرزها بين سلتا فيغو وريال سوسيداد، إذا انتهت بفوز سوسيداد سيستعيد صدارة ترتيب الليجا من جديد.