اهداف وملخص مباراة ليفربول وبريستون في كأس الرابطة..هدف عبقري لأوريجي!

اهداف وملخص مباراة ليفربول وبريستون في كأس الرابطة الانجليزية، التي أقيمت ضمن مباريات اليوم الاربعاء 27 أكتوبر 2021، في الدور ثمن النهائي، على ملعب بريستون نورث «ديبدال» في حضور 22 ألف متفرج.

حسم ليفربول ترشحه إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الرابطة الانجليزية المحترفة خارج قواعده، بعدما هزم بريستون نورث ايند بهدفين دون رد، وسط غياب أبرز عناصر الريدز وفي مقدمتهم النجم المصري «محمد صلاح».

ودخل المدير الفني لنادي ليفربول «يورجن كلوب» بتشكيلة من اللاعبين البدلاء الذين لا يتم الاعتماد عليهم عادة في مباريات الدوري الانجليزي، وعلى رأسهم الحارس الإسباني «آدريان» وثلاثي الدفاع «نيكو ويليامز وجو جوميز وكونستانتينوس تسيميكاس».

كما تواجد في تشكيلة ليفربول كل من أوكسليد تشامبرلين وكورتيس جونز وتايلر مورتون وديفوك أوريجي وهارفي بلاير، والمهاجم الياباني مينامينو.

واحتاج ليفربول لـ 62 دقيقة حتى تمكن من هز شباك حارس بريستون نورث «ديكلان رود» بهدف حمل توقيع الياباني مينامينو بعد تلقيه تمريرة من الظهير الأيمن «نيكو ويليامز».

وأضاف ليفربول هدف تأكيد الفوز في الدقيقة 84 بواسطة بطل ملحمة الريمونتادا أمام برشلونة عام 2019، الدولي البلجيكي «ديفوك أوريجي» بطريقة مذهلة للغاية بعقب القدم وظهره للمرمى داخل منطقة العمليات.

وأفتتحت مباريات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الرابطة الانجليزية المحترفة يوم أمس الثلاثاء بثلاث مواجهات شهدت تفوق آرسنال على ليدز يونايتد 2/صفر، وفوز صعب لفريق تشيلسي على ساوثامبتون بفارق ركلات الجزاء الترجيحية بعد التعادل 1/1، وفوز سندرلاند بركلات الجزاء على كوينز بارك رينجرز.

وفي مباريات اليوم، لحق توتنهام بليفربول إلى ربع النهائي بعد أن هزم بيرنلي على ملعب تروف مور بهدف يتيم سجله البرازيلي «لوكاس مورا» بصناعة مواطنه الوافد الجديد من برشلونة «إيميرسون رويال».

اهداف وملخص مباراة ليفربول وبريستون