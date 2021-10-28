شالكه يعلن خسارته لمبلغ 21 مليون يورو

شعار ولوجو نادي شالكه

أعلن نادي شالكه الألماني، اليوم الأربعاء ، أن خسائره المالية بلغت 21 مليون يورو (4ر24 مليون دولار) في النصف الأول من العام الجاري.

وذكر شالكه أن اللعب بدون حضور الجماهير وعدم القدرة على تنظيم فعاليات أخرى خلال وباء فيروس كورونا المستجد تسبب في خسارته ما يقرب من 12 مليون يورو ، مع خسارة 9 ملايين يورو إضافية من التموين والرعاية.

وبلغ إجمالي حجم أعمال شالكه 7ر106 مليون يورو، بينما حقق زيادة تقترب من 35 مليون يورو من انتقالات اللاعبين مقارنة بالعام السابق، مما ساعد النادي أيضًا على خفض ديونه بمقدار 5 ملايين يورو لتصل إلى 8ر143 مليون يورو.

وألحق هبوط شالكه لدوري الدرجة الثانية الألماني في الموسم الماضي، والدخل المنخفض الذي يحصل عليه الفريق في المسابقة، ضررا بالنادي، لكن كريستينا رويل هامرز، المدير المالي للنادي، قالت إنهم بدأوا التخطيط لهذا السيناريو في وقت مبكر مما ساعد في تخفيف التأثير في عملية إعادة الهيكلة الجارية.

وأشارت رويل هامرز “يجب أن يكون الهدف الآن هو زيادة استقرار شالكه من أجل التعامل مع آثار الوباء والهبوط. وضع شالكه لا يزال يمثل تحديًا”.