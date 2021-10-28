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ريال مدريد يسقط في فخ التعادل السلبي أمام أوساسونا

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المنامة - ياسر ابراهيم - يسقط في فخ التعادل السلبي أمام أوساسونا

الخميس, 28 أكتوبر, 2021 - 01:42 صباحاً

سقط ريال مدريد في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه أوساسونا الأربعاء في المرحلة الحادية عشرة من لكرة القدم.
 
وفرض النادي الملكي إيقاعاً سريعاً على المباراة منذ الدقيقة الأولى، مستحوذاً على الكرة بشكل شبه تام خلال الشوط الأول، لكن دفاع أوساسونا كان حاضراً لصد أي فرصة سانحة للتسجيل.
 
وأجرى المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي تبديلات عدة خلال المباراة سعياً لنجاعة هجومية، فأشرك البلجيكي إدين هازارد ولوكاس فاسكيس والبرازيلي مارسيلو في الشوط الثاني، لكن ذلك لم يسفر هدفاً رغم المحاولات العديدة للفرنسي كريم بنزيمة والبرازيلي فينيسيوس جونيور.
 
وبهذا التعادل الذي يأتي عقب الفوز بالكلاسيكو، رفع ريال رصيده إلى 21 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف عن إشبيلية وريال بيتيس وريال سوسييداد، الثاني والثالث والرابع على التوالي.
 
ويلاحق إشبيلية ريال بعدد النقاط نفسها، بعد تعادله أمام مضيفه ريال مايوركا 1-1.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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