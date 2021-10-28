شاب يمني يقتنص ذهبية في البطولة العربية للسباحة

رفع السباح اليمني مختار اليماني، غلته من الميداليات الملونة في البطولة العربية الأولى بحوض 25 مترا، التي تقام في أبو ظبي بالإمارات، عندما حصد اليوم الأربعاء، ميدالية ذهبية في سباق سباق 100 متر حرة.



وحقق مختار اليماني الثلاثاء الماضي، المركز الرابع في سباحة 50 متر حرة بزمن 22.61، بعد أن فاز يوم الإثنين الماضي بذهبية سباق 200 متر حرة، بزمن قدره دقيقة و46 ثانية و73 جزءا من الثانية.



وافتتح مختار اليماني، إنجازاته في البطولة بفضية سباق 100 متر فراشة، الأحد الماضي، بقطعه مسافة السباق في زمن قدره 52 ثانية و92 جزءا من الثانية.



وفاز اليماني اليوم بالميدالية الثالثة في البطولة، خلال سباق 100 مترة حرة، حيث حل بالمركز الأول في زمن قدر 48 ثانية و18 جزءا من الثانية.



يذكر أن مختار اليماني المولد من أم يابانية وأب يمني يقيم ويتدرب في الولايات المتحدة الأمريكية، ويشارك في البطولات تحت إشراف مدربه الأمريكي الجنسية مايكل بوتم.



كما يحضر البطولة خالد محسن الخليفي، رئيس الاتحاد اليمني للسباحة والألعاب المائية وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للسباحة، للإشراف الإداري على المشاركة.



(موقع كورة)