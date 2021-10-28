الامارات | شرطة دبي تظفر بلقب البولينغ في «دورة الشيخة هند للسيدات»

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تظفر بلقب البولينغ في «دورة الشيخة هند للسيدات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد فريق القيادة العامة لشرطة دبي لقب بطولة البولينغ، ضمن منافسات النسخة التاسعة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، الدورة الأكبر من نوعها التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، برعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وتستمر منافساتها حتى 11 نوفمبر المقبل.

وفازت اللاعبة، سعاد يوسف، من القيادة العامة لشرطة دبي، بالمركز الأول في فئة المواطنات، تلتها ريم جمال، من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، فيما حلّت أسماء السويدي من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في المركز الثالث، وفي فئة المقيمات فازت اللاعبة ليدي ليز آن مارسيال، من مؤسسة فيم أدفيزوري، بالمركز الأول، تلتها اللاعبة مارفيك أفريكانو، من مؤسسة كرستيان ديور، في المركز الثاني، وحلّت اللاعبة ماريكار أسونكيون، من مؤسسة إيه بي بي الصناعية، في المركز الثالث.

وتتضمن الدورة تنظيم منافسات ست ألعاب رياضية فردية، هي: البولينغ، سباق الطريق، سباق الدراجات الهوائية، الريشة الطائرة، والكروسفيت، والبادل تنس، وانطلقت، أمس، منافسات بطولة الريشة الطائرة، التي تقام في نادي النصر الرياضي وتستمر حتى 31 أكتوبر 2021، على أن تقام بطولة الكروسفت، غداً، في نادي ماكس آند إيجل بمنطقة ند الشبا، ويقام سباق الدراجات الهوائية يوم الثلاثاء الثاني من نوفمبر 2021، في مضمار ند الشبا للدراجات الهوائية، كما يقام سباق الجري يوم الأربعاء الثالث من نوفمبر 2021، في مضمار الجري بحديقة ممشى الورقاء، فيما تقام بطولة البادل تنس، التي تعد ضيفاً جديداً على الدورة، خلال الفترة من الثامن إلى 11 نوفمبر 2021، وتقام منافساتها في بادل بوينت بمنطقة القوز.

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