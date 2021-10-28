الامارات | متفرقات.. حتا جاهزة لاستضافة سباق هيرو العالمي للدراجات الجبلية

شكرا لقرائتكم خبر عن متفرقات.. حتا جاهزة لاستضافة سباق هيرو العالمي للدراجات الجبلية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف منطقة حتا، صباح غد، النسخة الثانية من سباق «هيرو دبي حتا»، إحدى الجولات الثلاث من سلسلة بطولة «هيرو» العالمية للدراجات الهوائية الجبلية، التي تعد إحدى أهم البطولات السنوية على أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، وينظم السباق تحت رعاية دبي القابضة، وبالشراكة مع مجلس دبي الرياضي.

وتنطلق منافسات السباق، في الساعة السابعة صباحاً، من وادي هاب، حيث يتنافس نخبة من أبطال العالم في الدراجات الهوائية الجبلية، للفوز بلقب النسخة الثانية التي تقام على المسار الجبلي، الذي تم تصميمه بعناية لمنح المشاركين أكبر قدر من التشويق في المنافسات، وكذلك الاستمتاع بالمناظر الطبيعية المحيطة بمنطقة المسار في وادي هاب، سيما أن المشاركين سيصلون أعلى نقطة في المسار، إلى ارتفاع 1600 متر عن سطح الأرض.

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