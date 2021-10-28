الامارات | أسرع رجل في العالم يتدرّب في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن أسرع رجل في العالم يتدرّب في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختار الإيطالي لامونت جاكوبس، أسرع رجل في العالم والفائز بذهبية 100 متر في «أولمبياد طوكيو»، مضمار نادي دبي لأصحاب الهمم لتدريباته، خلال زيارته إلى دبي، استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

والتقى رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم، ماجد العصيمي، مع البطل الأولمبي، عقب الحصة التدريبية التي أجراها في مضمار النادي، بإشراف مدربه، باولو كاموسي، واستمرت ثلاث ساعات.

وقال نادي دبي لأصحاب الهمم في بيان، أمس: «اطلع لامونت مارسيل جاكوبس على إنجازات نادي دبي لأصحاب الهمم، وأنشطته، والمبادرات المختلفة التي قام بها من خلال مشاهدة الفيلم الوثائقي، الذي جسد نجاحات النادي في جميع المجالات».

وأضاف: «أن اختيار البطل الأولمبي الإيطالي لمضمار النادي، يؤكد مكانة نادي دبي لأصحاب الهمم العالمية، من خلال تنظيمه كبرى الفعاليات والأحداث الرياضية الدولية، وعلى رأسها أم الألعاب».

وتابع: «أطلع العصيمي البطل الأولمبي على أبرز إنجازات النادي الرياضية»، مشيراً إلى أن النادي قدم أبطالاً حققوا ميداليات بارالمبية خلال الـ20 سنة الماضية، وفي مقدمتهم البطل محمد خميس، صاحب أول ميدالية ذهبية للإمارات في تاريخ مشاركاتها البارالمبية (أثينا 2004)، والحاصل على ثلاث ميداليات بارالمبية، ذهبيتي أثينا 2004 وريو 2016 وفضية بكين 2008.

وأكمل البيان: «أبدى البطل الأولمبي إعجابه بالمنشآت الرياضية في النادي، لاسيما المضمار، إضافة إلى الأنشطة والبرامج المقدمة لأصحاب الهمم، مؤكداً أن مضمار النادي سيكون محطته الدائمة، خلال زياراته للإمارات، من منطلق أن النادي والمضمار باتت لهما سمعتهما العالمية».

وختم: «أشار لامونت إلى أن الإمكانات المتوافرة بالنادي تؤكد اهتمام قيادة الإمارات بأصحاب الهمم، وتمكينهم الكامل في المجتمع، ووجّه لامونت في ختام اللقاء الشكر إلى إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، على إتاحة الفرصة له للتدريب في المضمار، متمنياً التوفيق لأبطال النادي في الألعاب المختلفة، من أجل تحقيق طموحاتهم على الصعد كافة».

• لامونت جاكوبس يشكر إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم على إتاحة الفرصة له للتدرب في المضمار.

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