الامارات | متفرقات.. نادي أبوظبي للدراجات ينظم «طلعة مجتمعية» في العين

شكرا لقرائتكم خبر عن متفرقات.. نادي أبوظبي للدراجات ينظم «طلعة مجتمعية» في العين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم نادي أبوظبي للدراجات الهوائية، بالتعاون مع مستشفى توام، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، «طلعة مجتمعية» في مضمار مدينة العين، أخيراً، بمناسبة التوعية بمرض سرطان الثدي.

وقال النادي في بيان: «استهدفت الطلعة المجتمعية رفع مستوى الوعي عند أفراد المجتمع بممارسة الرياضة، خصوصاً الدراجات، باعتبارها عاملاً مهماً في الارتقاء بالصحة العامة في إمارة أبوظبي».

وأضاف: «سلطت الطلعة المجتمعية الضوء على أهمية ممارسة رياضة الدراجات في القضاء على الخلايا السرطانية».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news