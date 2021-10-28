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الامارات | 12 لاعباً في قائمة «أبيض الشواطئ» لكأس القارات

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دبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختار مدرب منتخب كرة القدم الشاطئية، محمد المازمي، 12 لاعباً في القائمة المُشاركة في كأس القارات، التي تقام على شاطئ كايت بيتش بمنطقة أم سقيم بدبي من 2 إلى 6 نوفمبر المقبل.

وضمت القائمة كلاً من: محمد الجسمي، هيثم الكعبي، أحمد بشر، وليد بشر، عباس علي، حسن الحمادي، علي محمد، وليد محمد، حميد جمال، أحمد ملاحي، عبدالله عباس، كمال علي.

ويفتتح المنتخب مشواره بمواجهة إسبانيا يوم 2 نوفمبر.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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