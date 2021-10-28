الامارات | الشارقة يدشن مرحلة ما بعد العنبري أمام العروبة

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يدشن مرحلة ما بعد العنبري أمام العروبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف العروبة منافسه الشارقة عند الساعة السادسة والربع من مساء اليوم، على ملعب اتحاد كلباء، ضمن الجولة الثامنة لدوري أدنوك للمحترفين، التي تم نقلها من استاد الفجيرة الدولي، لانشغاله بالتصفيات التمهيدية لبطولة آسيا تحت 23 عاماً، لتقام في ملعب كلباء.

وستكون المباراة الأولى لـ«الملك» بإشراف المدرب الإسباني، خوان كارلوس، في بطولة الدوري، الذي حلّ بديلاً للمدرب السابق، عبدالعزيز العنبري، بينما ستكون فرصة للمدرب التونسي، فتحي العبيدي، لتحقيق نتيجة إيجابية لتعزيز حظوظه، ويتطلع من خلالها إلى إقناع الشارع الرياضي بقدرة العروبة على تحقيق البقاء الأول له في دوري أدنوك للمحترفين. وتعد المباراة مهمة للفريقين، حيث يبلغ رصيد العروبة ثلاث نقاط في المركز قبل الأخير، بينما يبلغ رصيد الشارقة 12 نقطة في المركز الخامس. ويتطلع العروبة إلى استثمار تحقيقه الفوز على اتحاد كلباء في كأس الرابطة، لتحقيق أول فوز في الدوري، خصوصاً بعد نتائجه الإيجابية التي تعادل بها مع شباب الأهلي وعجمان بهدف لمثله، ومع العين بثلاثة أهداف لمثلها.

ونجح العروبة في إتقانه لأسلوب دفاعي محكم يعتمد على إغلاق المسافات، يواجه به الفرق ذات الهجوم القوي، ما يجعل من مهمة الشارقة صعبة اليوم إضافة إلى إتقان العروبة استثمار الهجمات المرتدة والتسديدات من مسافات بعيدة، ما يجعل المباراة متكافئة في الكثير من جوانبها.

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